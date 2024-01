Bērni un peldēšana – četri ieguvumi no aktivitātēm ūdenī

Janvāra izskaņā Rimi Olimpiskajā centrā tiek piedāvātas bezmaksas nodarbības “Aerobika ūdenī bērniem”. Nodarbības norisināsies 23., 25. un 30. janvārī no plkst. 16.45 līdz 17.30, un tās vadīs sertificēta trenere Marita Kalniņa. Nodarbības ilgums ir 45 minūtes, un tā paredzēta bērniem vecumā no 10 līdz 14 gadiem, tomēr, iepriekš sazinoties, iespējams pieteikt arī jaunākus bērnus. Aerobika ūdenī bērniem ir vispusīgs fiziskās aktivitātes treniņš ūdenī, kurā jautrā gaisotnē un mūzikas pavadījumā tiek izpildīti dažādi vingrojumi, izmantojot peldēšanas tehnikas kustības un rotaļu elementus. Peldētprasme nav obligāta prasība, lai piedalītos nodarbībā, tomēr bērns nevar baidīties no ūdens.