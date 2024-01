Pagājušajā gadā no 30. novembra līdz 12. decembrim notika ikgadējā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām dalībvalstu sanāksme jeb tā dēvētā COP28. Šo sanāksmju mērķis ir cīnīties pret klimata pārmaiņām, tostarp pērn bija paredzēts visām pasaules valstīm kopīgi vienoties par jaunu attīstības virzienu, lai mazinātu klimatam radītās negatīvās sekas.

Visas panāktās vienošanās konferences ietvaros aizēnoja tas, ka tā tika rīkota vienā no pasaules lielākajām naftas ieguves valstīm – Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE). Tāpat tas, ka par COP28 prezidentu tika izraudzīts AAE Sultāns Ahmeds al Džabers, kurš paralēli Industrijas un augsto tehnoloģiju ministra amatam ieņem arī Abū Dabī Nacionālās naftas kompānijas (ADNOC) vadītāja amatu.

COP28 prezidentam al Džaberam konferences periodā arī izdevās nonākt pretrunās ar zinātniekiem, izsakoties par to, ka "nav zinātnes", kas pamatotu pakāpenisku atteikšanos no fosilā kurināmā, lai panāktu globālās sasilšanas apstāšanos pie 1,5 grādiem. Al Džabers arī bija izteicies, ka atteikšanās no fosilajiem resursiem ievedīs pasauli atpakaļ "alās".