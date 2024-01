Austrālija ir atcēlusi tā sauktās "zelta vīzas"

Valdības izmeklēšanā 2016.gadā tika paustas bažas, ka tai ir "naudas atmazgāšanas un citu negodīgu darbību potenciāls", savukārt 2022.gadā laikraksts "The Australian" ziņoja, ka šo programmu izmantojuši arī Kambodžas valdošā režīma locekļi.

Lielbritānija atteicās no līdzīgas shēmas 2022.gadā, jo pastāvēja bažas, ka caur to valstī ieplūst nelikumīga nauda no Krievijas. Tā dēvētā zelta vīzu shēma ir pakļauta rūpīgai pārbaudei arī Maltā.