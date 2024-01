Ekspertu viedoklis par 2024. gada tūrisma tendencēm, daļai ceļotāju būs jāmaina savi ieradumi

Turklāt mēs piedāvāsim dažādus lidojumu laikus, pamatojoties uz klientu vajadzībām, sākot no agra rīta ierašanās līdz vēlam vakara izlidošanai, ļaujot ikvienam izvēlēties sev ērtākos ceļojuma laikus un maksimāli izmantot atvaļinājuma dienas."

Ārvalstu eksperti aicina pasteigties, ja kārojas tiešām kvalitatīvu atvaļinājumu

Viens no uzticamākajiem “Novatours” partneriem Turcijā ir “AKAY Travel Service”, kura ģenerāldirektors Denizs Jolaks (Deniz Yolac) apstiprina, ka pieprasījums pēc brīvdienām valsts kūrortos strauji aug: “Turcija joprojām ir ļoti pievilcīgs galamērķis ceļotājiem no visas pasaules, jo atvaļinājumi šeit nozīmē kvalitāti par labāko cenu." 2023. gadā tikām novērojuši strauju tūristu skaita pieaugumu, un prognozējam, ka šī tendence turpināsies arī 2024. gadā. Šobrīd jau ir jūtams īpaši liels pieprasījums no Vācijas, Lielbritānijas, Polijas. Viesnīcas pildās rekordātrumā, tāpēc ceļotājiem, kuri vēlas kvalitatīvas brīvdienas par izdevīgām cenām, nevajadzētu kavēties.”