Vietējo ražotāju pārstāvji uzsver, ka viņu virzītā iniciatīva nav par to, ka cilvēkiem vispār nevajadzētu pirkt importa produkciju, taču izvēlei jābūt apzinātai un veikalos ir skaidri jāspēj atšķirt, kurā valstī attiecīgais produkts ir ražots. Taču nesenākie SKDS aptaujas dati liecina, ka produktu izcelsmes valsti, it īpaši ja runa ir par nesen tirgū ienākušiem produktiem un to iepakojums asociējas ar Latvijas preci, patērētāji noteikt nespēj – jauno produktu gadījumā patieso izcelsmes valsti zina labi ja 5% pircēju, lai arī vienlaikus 70-80% šo pircēju ir pārliecināti, ka zina to.