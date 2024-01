Dombrovskis: Eiro izmantošana novērš nenoteiktību par valsts turpmāko monetāro politiku

Kad Latvija apsprieda domu par pievienošanos eiro , valsts tikko izkāpa no globālās ekonomikas un finanšu krīzes, un toreiz bija daudz skeptiķu, norādīja Dombrovskis, atgādinot, ka daži no viņiem apgalvoja, ka Latvija "pērk pēdējo biļeti uz Titāniku".

Tomēr Latvijas apņēmība pievienoties eiro nodrošināja stabilu politikas enkuru laikā, kad valsts ekonomikā bija liels stress, jo Latvija krīzē bija iekļuvusi kā viena no pārkarsētākajām ekonomikām pasaulē ar vāju fiskālo politiku un neierobežotu banku kreditēšanu, skaidroja Dombrovskis.

Dombrovskis runā informēja, ka atbilstoši "Eurostat" datiem no 2013.gada līdz 2022.gadam Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju palielinājās par 10 procentpunktiem - līdz aptuveni 73% no Eiropas Savienības (ES) 27 valstu vidējā rādītāja. Nodarbināto darba ražīgums ir palielinājies par 12 procentpunktiem - līdz 75% no ES vidējā līmeņa.