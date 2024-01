Divi ST tiesneši nepiekrīt tiesas pamatojumam par nodevas iebraukšanai Jūrmalā palielināšanas apturēšanu

Jūrmalas domes apkopotie statistikas dati sniedz informāciju par iebraucošo transportlīdzekļu plūsmu tikai divos no visiem tiem mēnešiem, kuros nodeva iepriekš netika piemērota. Proti, statistikas dati atspoguļo satiksmes intensitāti martā un oktobrī, taču no tiem nav iespējams gūt priekšstatu par situāciju pārējos mēnešos, kad nodeva netika piemērota, - novembrī, decembrī, janvārī un februārī.

Atsevišķajās domās tiesneši norādīja arīdzan uz to, ka nav iespējams secināt, kā nodeva ietekmē to transportlīdzekļu skaitu, kuriem nodeva tiek piemērota. Tādēļ, ka dati par 2021. gada oktobri aptver arī tos transportlīdzekļus, kas pieder jūrmalniekiem vai Jūrmalas pilsētā reģistrētajiem uzņēmumiem, kuriem nodeva netiek piemērota.

Pēc šiem datiem nav iespējams izdarīt secinājumus par to, cik daudzi no īpaša režīma zonā Jūrmalā iebraucošajiem transportlīdzekļiem pieder jūrmalniekiem vai Jūrmalā reģistrētajiem uzņēmumiem, kuri arī varētu radīt kaitējumu vides kvalitātei, taču nodevu par iebraukšanu īpaša režīma zonā nemaksā. Tiesnešu ieskatā nav iespējams gūt pārliecību par to, ka Jūrmalas dome nevarēja pierādīt, kādu kaitējumu videi nodara intensīva transportlīdzekļu satiksme īpaša režīma zonā Jūrmalā.