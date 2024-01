Igauņi joprojām mēģina noskaidrot iemeslus, kādēļ pārstājis darboties zemūdens kabelis “EstLink 2”

“Protams, tas nozīmē, ka mums būs jātiek galā ar to, kas mums ir līdz šim, ņemot vērā visu pašreizējo situāciju ar “EstLink 2” energokabeli. Tas var nozīmēt, ka tuvākajās dienās elektroenerģijas cenas var pieaugt,” skaidroja Klimata ministrijas vicekanclers enerģētikas jautājumos Timo Tatars.

Valsts uzņēmums “Eesti Energia” gan apgalvo, ka šoreiz nav jābaidās no elektrības cenu kāpuma, jo bojājums elektrolīnijas kabelim radies pirms nedēļas nogales. Šajā laikā elektroenerģijas patēriņš parasti samazinās. Turklāt no Somijas joprojām Igaunija saņems 50 procentus no ierastā elektroenerģijas daudzuma.