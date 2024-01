Ko darīt? Jau 2022. gadā sākās dalībvalstu sarunas Eiropas Savienības līmenī par ārkārtas atbalstu, lai pārvarētu grūtības piena nozarē – piena cena strauji nokritās, lopbarības cenas cēlās. No Eiropas budžeta Latvijai piešķīra nepilnus septiņus miljonus eiro (6 796 780 eiro).

Diskusijas par to, kā naudu iekšēji sadalīt turpinājās vēl visu rudeni. Tikmēr saimniecībās meklēja savus risinājumus, kā bada laiku pārlaist. “Mēs rēķinājām tā - cik mēs dzīvniekus varējām, tik mēs jau rudens periodā likvidējām - mazāk ražīgās govis, neproduktīvos dzīvniekus, buļļus. Un tad šobrīd mēs pērkam klāt barību. Arī govīm barības devā ir salmi, līdz ar to ir jāliek vairāk klāt barības piedevas, lai viņiem būtu pilnvērtīga šī barība un lai viņš turpinātu ražot kvalitatīvu pienu, nest teliņus un tā tālāk, līdz ar to tās arī ir papildus izmaksas, kas radušās dēļ sausuma un pēc tam dēļ pārāk lielo slapjumu rudenī,” stāsta saimniecības “Dižglābas” valdes locekle Agnese Celova.