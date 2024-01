Latvijā neaizliegs Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu uz citām Eiropas Savienības valstīm

Ministrs gan atzina, ka "absolūti lielākā daļa" Latvijas ražotāju Krievijas graudus neizmanto un aizliegums ietekmēs vien dažus procentus no visiem atbalsta saņēmējiem. Toties tas palīdzēšot parādīt Latvijas attieksmi šajā jautājumā un aicinās citas ES dalībvalstis sekot Latvijas piemēram.

Pēc Zemkopības ministrijas datiem, Latvija ir otrā lielākā Krievijas lauksaimniecības un pārtikas produktu importētāja ES aiz Spānijas. Latvija 2023.gadā no janvāra līdz oktobrim importēja 12% no kopējās ES importa no Krievijas vērtības, ieņemot otro vietu starp ES dalībvalstīm.