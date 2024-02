NOSKATIES ⟩ Raidījums: Fotoradari joprojām fiksē daudz pārkāpumu ar Krievijā reģistrētiem spēkratiem

Ceturtdienas pusnaktī Rīgas centrā simboliski tika noņemti burti no Maskavas nama. Agresorvalsts galvaspilsētas filiāle ar visu Maskavas ģerboni tagad ir pagātne. Ēka ar speciālu likumu pārņemta Latvijas valsts īpašumā. Un ierakstīta zemesgrāmatā uz Satiksmes ministrijas vārda.

Drīzumā no mūsu ielām būtu jāpazūd vēl vienai parādībai, kas katru dienu atgādina par Krievijas klātbūtni - automobiļiem ar Krievijas numuriem. Kopš pērnā gada rudens šādiem auto liegts iebraukt Eiropas Savienībā šķērsojot Latvijas - Krievijas un Latvijas Baltkrievijas robežu. Šai laikā ir bijuši 16 mēģinājumi to pārkāpt, mūs informēja Muitas pārvaldē. Taču uz Eiropas Savienības iekšējām robežām kontroles nav, līdz ar to nav iespējams pārbaudīt, cik ilgi transportlīdzeklis atrodas Latvijā.