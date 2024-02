Cīņa ar surogātpastu: "Google" un "Yahoo" ievieš jaunus noteikumus e-pastu sūtītājiem

Digitālās komunikācijas uzņēmuma "Ness" izpilddirektors Jānis Karāns norāda, ka pēdējo gadu laikā visā pasaulē būtiski audzis kibernoziegumu skaits un to intensitāte. Piemēram, "Google" apkopotie dati liecina, ka kompānijas izveidotās e-pasta sistēmas "Gmail" ar mākslīgā intelekta starpniecību nodrošinātā aizsardzība neļauj vairāk nekā 99,9% surogātpasta, pikšķerēšanas un ļaunprātīgas programmatūras ziņām sasniegt lietotāju e-pasta kastītes un katru dienu bloķē gandrīz 15 miljardus nevēlamu e-pasta ziņojumu.

lai pasargātu lietotājus no surogātpasta, tiek ieviestas papildu prasības tiem lielapjoma sūtītājiem, kas vienas dienas laikā nosūta vairāk par 5000 ziņām.

Pēc viņa teiktā, jauno noteikumu mērķis ir radīt drošāku un patīkamāku lietotāju pieredzi, samazināt viltotu ziņu, surogātpasta un pikšķerēšanas uzbrukumu risku, kā arī ļaut lietotājiem būt viena klikšķa attālumā no tā, lai atrakstītos no e-pasta vēstuļu saņemšanas un savā pastkastītē saņemt tikai to saturu, kas katram ir aktuāls. Novērojumi liecinot, ka