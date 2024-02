F-16 tēvzemes aizstāvjiem: kādu bruņojumu var iegūt Ukraina?

Kādu kaujas potenciālu iegūst Ukraina ar F-16?

Ukrainas arsenālā jau ir raķetes, kuras var izmantot ar F-16 iznīcinātājiem. To vidū ir pretradiolokācijas raķetes AGM-88 HARM, kas tiek izmantotas triecieniem pret ienaidnieka zenītraķešu kompleksu radariem. HARM lietošanas efektivitāte no Mig-29 lidaparātiem nepārsniedz 20%. No F-16 palaistās raķetes ir efektīvākas, ja lidmašīna ir aprīkota ar raķešu vadības sistēmu AN/ASQ-213.