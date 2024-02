Kokapstrāde ir viens no Latvijas ekonomikas stūrakmeņiem. Covid-19 pandēmijas gados tirgū bija vērojama strauja izaugsme, jo pieauga pieprasījums pēc koksnes; eksperti pat runāja par cenu burbuļa uzpūšanos. Un pagājušajā gadā tas plīsa ar troksni... Kas notiek šajā nozarē šobrīd, kad Latvija ir zaudējusi ievērojamu daļu importa no Krievijas un Baltkrievijas, un kādas ir cenu prognozes nākamajam gadam? Kas notiks ar kurināmo granulu un būvmateriālu cenām? "TVNET+" ir izpētījis šo jautājumu.

Līdz ar to 2021. gadā eksports no Latvijas pieauga par 40,4% – no 2,58 miljardiem eiro 2020. gadā līdz 3,63 miljardiem eiro, bet imports palielinājās par 41,6% – no 970 miljoniem eiro līdz 1,37 miljardiem eiro.