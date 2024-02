Vīrusu laikā svarīgi nodrošināt organismu ar vitamīniem

Runājot par infekcijām, jāņem vērā, ka tās var būt ne tikai vīrusu, bet arī baktēriju un sēnīšu izraisītas. Lēmumus pieņemt šādā situācijā ir speciālistu kompetence. Bieži vien gadās tā, ka dažreiz mēs nemaz neatšķiram vīrusa infekciju no bakteriālas infekcijas, jo sākumā var būt vienādi simptomi – augsta temperatūra, lauž kaulus. Skaidrs, ka vīrusa infekcija sākas straujāk, temperatūra ir lielāka, bet tajā pašā laikā šī infekcija ir īsāka. Bakteriālai infekcijai nepieciešams pat veikt speciālas analīzes, lai noteiktu, ar kādu baktēriju ir notikusi inficēšanās. Temperatūra bieži ir daudz mazāka, taču saslimšanas laiks ir ilgāks. Bakteriālo un sēnīšu infekciju gadījumā jāskatās individuāli, kā rīkoties, lai mēs uzveiktu šos nevajadzīgos atnācējus. Runājot par vīrusu infekcijām, viens no labākajiem risinājumiem ir vakcinācija, kas noteiktām sabiedrības grupām, īpaši senioriem un cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, ir ļoti svarīga un vēlama. Tādā veidā mēs sevi pasargājam no konkrētā vīrusa ienākšanas organismā. Kā nākamie ieroči ir jau minētie C un D vitamīni, kvercetīns, melatonīns – aktīvās vielas, kas ļoti labi palīdz organismam aizsargāt sevi. Tās dod papildu spēku neielaist vīrusus šūnā un neļaut tiem vairoties, kā arī palīdz izvadīt no organisma toksīnus.

Es vēl nepieminēju mikroelementus, arī tie ir ļoti svarīgi. Arī Amerikas vadlīnijās ir iekļauts viens mikroelements, kas Latvijā nav tik labi pazīstams, bet visur Ziemeļeiropā to jau gadiem lieto, un tas ir cinks. Tas arī ir viens no tiem elementiem, kam vajadzētu būt mājās. Tā patēriņa deva nav liela, bet sniegtais efekts ir ļoti labs. C un D vitamīni, kvercetīns, cinks un melatonīns līdz ar to ir vieni no efektīvākajiem ieročiem cīņā pret vīrusiem. To nepieciešamības un lietošanas ieteikumi nāk no speciālistiem, kuri ir apkopojuši vairāk nekā 100 tūkstošus saslimšanas gadījumu un analizējuši, ko šie pacienti lieto un kāds ir bijis konkrētās infekcijas rezultāts. Tā ir uz pierādījumiem balstīta aktīvo vielu kombinācija. Tās uzdevums ir panākt, lai mūsu organisms ir gatavs stāties pretī vīrusam, izspiestu to ārā un neļautu tam uzkundzēties.