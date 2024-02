Vērienīgs VP un CSDD reids. Vairākiem auto noņem numurzīmes, pieķerti arī dzērājšoferi

Pagājušās darba nedēļas izskaņā, naktī no 9. uz 10. februāri, Valsts policijas darbinieki kopā ar CSDD darbiniekiem Rīgā, pie Vanšu tilta veica iepriekš plānotu automašīnu tehniskā stāvokļa pārbaudi. Vairāku stundu laikā pārbaudītas aptuveni 900 automašīnu, no kurām 63 policija konstatēja dažādus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus. Tāpat vairākas automašīnas bija tehniski neatbilstošā stāvoklī, līdz ar to nedrīkstēja turpināt piedalīties ceļu satiksmē – deviņām automašīnām noņemtas numurzīmes, septiņām automašīnām anulētas tehniskās apskates.