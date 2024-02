Kā ziemas periodā auto īpašniekiem sadzīvot ar sāli?

Ziemas periodā automašīna tiek pakļauta sniega, ledus un sāls ietekmei. Kā zināms, sāls ir viens no efektīvākajiem līdzekļiem ceļu kaisīšanai ziemā, jo tas izkausē ledu un rada drošus braukšanas apstākļus satiksmes dalībniekiem. Tomēr arvien biežāk tiek runāts par to, ka sāls nodara nopietnus bojājumus automašīnām. Tieši tādēļ īpašas rūpes un regulāra apkope visas ziemas garumā ir ļoti nepieciešama. "Gjensidige Latvija" ir apkopojusi svarīgākos ieteikumus, kā kopt savu automašīnu un pasargāt to no sāls radītiem bojājumiem.