Apstiprināta "Latvijas pasta" pagaidu padome

Ministrijā informē, ka par padomes priekšsēdētāju ievēlēts AS "Latvenergo" padomes priekšsēdētāja vietnieks un SIA "Volburg Ltd." izpilddirektors Kaspars Rokens, savukārt par padomes locekli - bijušais AS "HansaMatrix" finanšu direktors un valdes loceklis Māris Macijevskis.