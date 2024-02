"Google" ieviesīs izmaiņas, kas ietekmēs teju visus reklāmdevējus

Remārketings šajā gadījumā ir kampaņas veids, kas atkārtoti uzrunā mājaslapas apmeklētājus. Piemēram, ja apmeklētājs ir interesējies par velosipēdu manā mājaslapā, bet nav to nopircis, es varu uzrunāt šo lietotāju ar atgādinošu reklāmu par šo velosipēdu, iedodot potenciālajam klientam kādu speciālu piedāvājumu. Lieki piebilst, ka šis kampaņu veids ir viens no populārākajiem un to izmanto praktiski ikviens uzņēmums, kas izvieto reklāmas internetā.