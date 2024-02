Uzmanies! Krāpnieki aktīvāk sākuši izmantot "WhatsApp" un shēmās iesaista kurjerus

"Banka šāda veida kurjerpakalpojumus nenodrošina, turklāt nekādā gadījumā ne maksājumu karšu PIN kodus, ne arī bankas pieejas datus nedrīkst atklāt arī bankas darbiniekiem," uzsver bankas "Citadele" IT drošības daļas vadītājs Roberts Birzgalis.

Tāpat novērots, ka krāpnieki uzstājīgi raksta un veic zvanus no vairākiem numuriem arī saziņas lietotnē "WhatsApp", lai vēstītu, ka bankas klients it kā ir kļuvis par krāpnieku upuri, tāpēc, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu drošību, nepieciešams atjaunot sava konta numuru. Vēl tiek sūtīti paziņojumi par to, ka nav iespējams veikt bankas pārskaitījumus, kamēr nav atjaunota informācija par personas datiem.