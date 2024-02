Noskaties ⟩ Eiroparlamenta vēlēšanu raibie saraksti: apsūdzēto liste, kovidskeptiķi un deputāts, kurš izvairās no intervijām

Neparasta politiķu kombinācija izveidojusies arī apvienības "Tauta. Zeme. Valsts." (TZV) sarakstā. Šobrīd to veido divi politiskie spēki – bijusī partija KPV LV un sevi par viedokļu līderi dēvējošā deju skolotāja Artūra Berņa izveidotā partija "Brīvai stiprai Latvijai". Tomēr vadošo lomu uzņēmies Saeimas deputāts Aleksandrs Kiršteins, kurš nupat kā šķīries no Nacionālās apvienības. Sarakstā ir arī daži citi bijušie šīs partijas biedri.

Savukārt kā TZV otrais numurs pieteikts ekonomists Guntars Vītols, kurš uz Saeimu kandidēja no Apvienotā saraksta (AS), pārstāvot tā dēvēto "Pīlēna biedrību". Kamēr AS pirmais numurs EP vēlēšanās būs "tviterkonvoja" uzsācējs Reinis Pozņaks, apvienības bieži piesaukto "domnīcu" pārstāvis Vītols tajās startēs visai raibā kompānijā.