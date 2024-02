Noskaties ⟩ Pēc drošības dienesta atzinuma no vērienīga iepirkuma izslēdz būvnieku

Baterijas tīkla stabilitātei

Viens no galvenajiem atlikušajiem objektiem ir lieljaudas baterijas. Tās vajadzīgas, lai "Augstsprieguma tīkls" varētu sistēmu ātri regulēt – vajadzības gadījumā enerģiju no tīkla pieglabāt, un vēlāk iepludināt atpakaļ, ja enerģijas pietrūkst. Irklis skaidroja: "Šīs te baterijas, vai nu paņemot enerģiju no tīkla, vai nu iedodot enerģiju tīklā, spēs stabilizēt tīkla darbību, nodrošinās frekvences stabilitāti, nodrošinās to, ka mums gaismas nenodziest tajā brīdī, kad notiek kaut kādas būtiskas izmaiņas attiecībā uz ģenerāciju vai patēriņu. Tāpēc šīs baterijas ir ārkārtīgi nozīmīgas."