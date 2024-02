Noskaties ⟩ Lielākā daļa NATO valstu joprojām nevelta pietiekami savai aizsardzībai

Tajā gadā daudzi Eiropas politiķi atmodās no ilūzijām par sastrādāšanos ar Krieviju. Tajā pašā gadā NATO samitā Velsā sabiedrotās valstis vienojās, ka 10 gadu laikā palielinās tēriņus aizsardzībai, sasniedzot vismaz 2% no kopprodukta. Lēmuma pieņemšanas brīdī tikai trīs no 27 dalībvalstīm aizsardzībai veltīja vairāk par 2%.