Jaunās Digitālo pakalpojumu akta prasības – kādas tās ir un uz ko tās attiecas?

Piemēri – pienākumi, kas attiecas uz visiem starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, neatkarīgi no to veida vai izmēra:

Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums lietotājiem viegli pieejamā un saprotamā valodā lietošanas noteikumos norādīt to, kādi ir pakalpojuma saņemšanas ierobežojumi, ja pakalpojumu saņēmējs nesniedz kādu informāciju; kādā veidā notiek lietotāja sniegtā satura moderācija, kā arī iekšējo sūdzību izskatīšanas procedūra.

Minētie ir tikai piemēri no DPA ieviestajām prasībām starpniecības pakalpojumu sniedzējiem. DPA paredz papildu prasības vidējiem un lieliem starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, kā arī mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, tostarp tiešsaistes platformām, neatkarīgi no to lieluma.