No LDz iepirkuma par dzelzceļa elektrificētā tīkla modernizāciju izslēgtais uzņēmums vērsies tiesā

Pēc "BMGS" pārstāvju paustā, ņemot vērā, ka IUB daļu no "BMGS" sūdzības atzina par pamatotu, tiesā izskatāmais strīds būs par to, vai "BMGS" ir tiesiski izslēgta no turpmākas dalības konkursā. Uzņēmuma ieskatā "BMGS" izslēgšana no turpmākas dalības konkursā ir bijusi prettiesiska un nesamērīga, kā arī veikta par labu pretendentam - "Nordes būve & BCC".