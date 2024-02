Sociālo tīklu lietotāji izsludina savu "Rīgas satiksmes" logo konkursu

Vienu no stila kļūdām sauc par tautoloģiju jeb liekvārdību. Atšķirībā no angļu join/connect together' latviešu valodā to pašu izsaka vienā vārdā "savienot" - savienosim pilsētu! Savienot atsevišķi - tāpat nav iespējams. Turklāt tā ir arī skaidrāk, tiešāk un tādēļ jo uzrunājošāk. pic.twitter.com/NiiExcVush