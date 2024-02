Foto un video ⟩ Daugavā pie Jēkabpils tuvākajās stundās izsludinās sarkano brīdinājumu

Atšķirībā no iepriekšējās ziemas nav gaidāma ledus masas nākšana no Daugavas augšteces, kas radīja lielus plūdu draudus.

Pieaugot plūdu apdraudējumam, no trešdienas ieviesti satiksmes ierobežojumi iebraukšanai Sakas salā. Tās iedzīvotājiem pārvietošanās atļauta, bet jāizvērtē situācija, cik droši ir braukt pāri pārgāznei. No šodienas applūduši un slēgti ceļi Prižu avēnija-Šaurītes, Dzeņi-Zeļķi, kā arī Šaurītes - Salupe. Tāpat applūdusi un slēgta nobrauktuve no Jēkabpils novada pašvaldības autoceļa Šaurītes - Salupe virzienā uz Zeļķu tiltu.