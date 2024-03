Pēc smagām kaujām 17. februārī ukraiņi atvilka savus spēkus no Donbasa pilsētas Avdijivkas, kura tagad atrodas krievu kontrolē. Saziņā ar TVNET par Avdijivkā piedzīvoto stāsta ukraiņu volontieris Vlads Mahovskis, kurš neilgi pirms krievu ienākšanas vēl evakuēja no pilsētas civiliedzīvotājus. Uz viņa bruņuvestes bija uzraksts “volontieri”, bet tas viņu neglāba no krievu kamikadzes drona uzbrukuma.

Pēdējo reizi Avdijivkā es biju šī gada 6. februārī, 11 dienas pirms pilsētas zaudēšanas. Braucu evakuēt cilvēkus. Ar to es nodarbojos pēdējos divus gadus. Biju saņēmis lūgumu desmit cilvēku izvešanai. Man pilsētā bija jānokļūst trīs, četrās vietās un no turienes mašīnā jāsavāc cilvēki. Bija bīstami, notika aktīva karadarbība. Kad ierados pirmajā lokācijā un izkāpu no mašīnas, pamanīju virs galvas karājamies krievu dronu. Es mēģināju rādīt, ka esmu volontieris, – man uz bruņuvestes ir attiecīgs uzraksts. Tas neko nelīdzēja, drons man uzbruka. Es paspēju pieliekties, tas aizlidoja garām un eksplodēja pusotra metra attālumā no manis. Sprādzienā tiku ievainots. Vēl pēc pāris stundām viņi iznīcināja arī manu mašīnu, bet tad es tur vairs nebiju.