"Bild": Kremlim nopludinātais ieraksts vairojis Rietumvalstu specdienestu neuzticēšanos Vācijai

"Katrā Rietumvalstī partneru izlūkdienestu informācija ir aizsargāta. Pirms to izmantot tiesas lietās vai izmeklēšanas komisijās, ir jājautā izlūkdienestam, no kurienes informācija nāk. Slepena informācija pieder viņiem. Vācijā tā nav, mums tā nav aizsargāta, katrs noslēpums draud kļūt publisks. Mums ar to ir jāvēršas tiesās un komisijās – vispirms to regulēja tiesa, tagad - likums. Rezultātā mēs no saviem partneriem saņemam arvien mazāk informācijas, jo tā nav drošībā," paskaidroja avots.