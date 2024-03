Veselības ministrs: Šobrīd “divu grozu” modelim nav vienota atbalsta

"Šobrīd mums nav vienotība par to, ka šī sistēma, kas pieņemta 12.Saeimā ir ļoti laba. Man liekas, ka ir jāmeklē kompromiss un labāks variants. Tas neizslēdz to, ka nākamajā veselības aprūpes finansēšanas modelī būs daļa no "divu grozu" modeļa idejām, bet tomēr mums ir jāiezīmē normāls budžets, lai saprastu, no kurienes veselībai nāks nauda," sacīja Abu Meri.

Ministrs paskaidroja, ka šobrīd nozarei nauda tiek piešķirta no kopēja budžeta, taču VM vēlas izstrādāt tādu modeli, kurā daļa finansējuma veidojas no nodokļiem, un otra daļa - no valsts dotācijām. Lai to nodrošinātu, Veselības ministrija (VM) iecerējusi veidot apdrošināšanas fondu, kura finansējuma bāzi veidotu daļa no iedzīvotāju iemaksātajiem nodokļiem. Ja VM virzās ar šo ieceri, tad tā vairs nav saskaņojama ar grozu sistēmu.