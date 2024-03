Finanšu nozares eksperti: Arī Latvijā drīz varētu sākt diskutēt par aizsardzības nodokļa ieviešanu

"Grant Thornton Baltic" partneris Raitis Logins norāda, ka Latvija patlaban novirza 2,4% no iekšzemes kopprodukta (IKP) aizsardzībai, bet kaimiņvalstis ir pavirzījušās tālāk un to aizsardzības budžets jau šobrīd ir 2,75% no IKP Lietuvā un 3,2% no IKP Igaunijā.

Lai arī formāli Baltijas valstis izpilda NATO alianses prasības par 2% no IKP, absolūtajos skaitļos atvēlētais finansējums ir nepietiekams to drošības vajadzībām, uzskata Logins. Tāpēc katra no valstīm meklē ilgtspējīgus papildu finanšu avotus. Logina ieskatā Latvijai arī no šīs diskusijas neizvairīties, ņemot vērā, ka līdz 2027.gadam tā apņemas palielināt aizsardzības budžetu līdz 3% no IKP. Pēc aptuvenām aplēsēm un balstoties uz šī brīža IKP kopapjomu, šis 0,6% pieaugums no 2,4% līdz 3% no IKP finansiālā izteiksmē būtu ap 275 miljoniem eiro gadā.