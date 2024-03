Igaunijas valsts iestādes piedzīvojušas līdz šim lielāko kiberuzbrukumu

Uzbrukumi notiek viļņveidīgi, un tie bieži vien ir saistīti ar darbībām un paziņojumiem Ukrainas atbalstam. Šādi uzbrukumi tiek veikti arī pret daudzām citām valstīm. No vienas puses, šo uzbrukumu mērķis ir Krievijas sabiedrībai parādīt, ka Krievija traucē dzīvi rietumvalstīs, kas ir diezgan lielā mērā atkarīgas no e-risinājumiem, bet, no otras puses, tie arī mēģina sēt apjukumu un nestabilitāti Rietumu sabiedrībās, teikts RIA paziņojumā.