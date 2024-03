Veselīga un mirdzoša āda pavasarī: Kas jāņem vērā?

Pēc ziemas āda var izskatīties blāva, nogurusi un pelēcīga. Lai atgrieztu tai možumu, noderēs C vitamīns. Tas palīdz izlīdzināt grumbiņas un uzlabo ādas mirdzumu, kā arī palīdz samazināt tumšos plankumus un iegūt svaigāku un vienmērīgāku ādas toni. C vitamīns piedalās kolagēna sintēzē, aizsargā tā šķiedras no pārlieku ātras sabrukšanas, uzlabo audu dzīšanu, darbojas kā aizsarglīdzeklis pret ārējās vides piesārņojumu un aizsargā ādu no brīvajiem radikāļiem. Izvēlies krēmu vai serumu, kas satur C vitamīnu, piemēram, AVENE Vitamin Activ Cg serumu, kas efektīvi izlīdzinās grumbas un uzlabos ādas mirdzumu.