Ilgtspēja – it kā aktuāla, taču interesē vien tieši iesaistītos

Runāt par ilgtspēju ir līdzīgi kā runāt par izglītību – tēma it kā aktuāla, taču pa īstam interesē vien tieši iesaistītos. Un vēl mazāka ir tā sabiedrības daļa, kuri šeit saredz biznesa iespēju. Tomēr redzam, ka arvien vairāk uzņēmumu visā pasaulē šobrīd pāriet no runāšanas par ilgtspēju uz konkrētu rīcību, kas būtiski izmaina biznesa modeli, attieksmi un ikdienu. Nozīmīgā pārmaiņa, kuras esence ir pārslēgt mūsu domāšanu no tīra Homo economicus uz atbildīgāku attieksmi pret pasauli, notiek tieši tagad. Kā allaž pārmaiņu brīžos, – lielākie ieguvēji būs tie, kuri mainīsies pirmie.