Par darbu veikalā sabiedrībā ir izveidojies zināms priekšstats – daudzas stundas uz kājām, jācilā smagumi, kā arī jākomunicē ar nereti nelaipniem pircējiem, bet atalgojums šķiet nav tās slodzes vērts. Tāpēc piesaistīt darbiniekus mazumtirgotājiem nākas arvien grūtāk. Taču varbūt tas ir tikai mīts? TVNET+ intervijā "Lidl Latvija" un "Lidl Eesti" valdes locekle un personāldaļas vadītāja Līna Kipasto norāda, cik svarīgi ir uzņēmumu administrācijai ir "iekāpt savu darbinieku kurpēs", lai pārzinātu savu darbinieku darba apstākļus, kā atšķiras starptautiska uzņēmuma pieeja darbinieku labbūtībai, kā arī to, ko daudzi, iespējams, neapzinās – karjeras izaugsmes iespējas mazumtirdzniecības uzņēmumos ir ļoti lielas.

Dzīve ir pierādījusi, ka ar tukšiem solījumiem nepietiek, lai noturētu darbinieku un klientu uzticību. It sevišķi mūsdienās, kad informācijas aprite ir tik strauja un ierakstīt sūdzību sociālajos tīklos var pāris minūšu laikā. Līdz ar to uzņēmumiem ir jādomā, kā pierādīt potenciālajiem darba ņēmējiem, ka tu neesi kaut kāds kaktu kantoris, kura darbinieku rotācijas procents pārsniedz šā brīža Turcijas inflāciju. Bet, kā to izdarīt?