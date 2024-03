Ar prāmi "Stena Baltica" Ventspils ostā ierodas trīsmiljonais pasažieris.

"Ventspils osta šobrīd pēc būtības ir jaunas identitātes attīstības priekšā. No Krievijas impērijas eksportostas un fosilās enerģijas tranzīta ostas, par kādu tā tika veidota kādreiz, tai jākļūst par mūsdienīgu platformu jaunajai ekonomikai, kur prāmju satiksmei ir ne vien nozīmīga loma no kopējo rādītāju viedokļa, bet arī simboliska vieta. Kaut ko attīstīt no nulles nav viegli, bet prāmju satiksmes ilgais, bet pakāpeniskais attīstības ceļš pierāda, ka viss ir iespējams, ja ir redzējums un īstie sadarbības partneri. Paldies "Stena Line" par Ventspils ostas novērtēšanu un ne tikai kravu, bet arī pasažieru satiksmes pārdomātu attīstīšanu," uzsvēra Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks Igors Udodovs.