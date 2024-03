Eiropiešiem neierastas īpatnības, kas jāielāgo, atpūšoties Taizemē

Divi populārākie Taizemes galamērķi

Bangkoka. Noslēpumiem pārbagātā Taizemes galvaspilsēta ir populārākais tūrisma galamērķis visā valstī, tādēļ to noteikti vajadzētu ieplānot apmeklēt. Bangkoka tiek dēvēta arī par "Austrumu Venēciju”, jo tai ir sarežģīta kanālu sistēma, kas savieno pilsētas kvartālus ar upi, un ir maz maģistrālo ceļu. Šo neparasto pilsētu ir iespējams iepazīt ne tikai no stereotipiskās tūristiem redzamās puses, bet arī no daudz neparastākiem skatu leņķiem.

Foto: TWStock/Shutterstock

Tā, piemēram, Bangkokas “peldošais tirgus" piedāvā visdažādāko augļu un dārzeņu izvēli, kā arī svaigi spiestas sulas un turpat laivā gatavotus tradicionālus taizemiešu ēdienus un uzkodas. Bet, ja kāds nolemtu sastādīt tipiska Bangkokas tūrista klišejiskāko fotogrāfiju reitingu, TOP3 noteikti iekļūtu "zelta trīsstūris" selfijs ar Lielās pils sargu, kadrs ar “Wat Pho” guļošo Budu un no “Wat Arun” virsotnes iemūžināta pilsētas panorāma. Lai gan visi pieminētie apskates objekti atrodas tiešā redzamības zonā viens no otra, to apskatei noteikti jāieplāno visa diena. Starp citu, tieši “Wat Pho” templis tiek uzskatīts par pasaulslavenās tajiešu masāžas šūpuli.

Šajā rakstā atklājām vēl TOP9 piedzīvojumus, ko izbaudīt Taizemes krāšņajā galvaspilsētā.

Puketa, kas atrodas 867 km no valsts galvaspilsētas Bangkokas, ir lielākā Taizemes sala, kurai pieder vēl 32 mazākas saliņas. Salu pārklāj 70 % kalnu. Ar valsts kontinentālo daļu to savieno tilts-dambis. Puketas pasakaini krāšņā daba, sniegbaltās pludmales, klusie līči un dzidrā ūdens lagūnas ir padarījuši šo salu par vienu no populārākajiem Taizemes galamērķiem.

Foto: Day2505/shutterstock

Puketa ir dzīvs iemiesojums idilliskai paradīzes salai, kādas vērojamas uz pastkartēm: džungļu sulīgais zaļums un slaikās palmas kontrastē ar aizvēsturisku kalnu nogāzēm, krāšņiem ūdenskritumiem un civilizācijas neskartām balto smilšu pludmalēm. Tajā pašā laikā uz salas ir arī baudāma luksusklases atpūta ar izciliem golfa laukumiem, izsmalcinātiem restorāniem un viesnīcām, kuru piedāvājums apmierinās pat visprasīgākos. Puketas ielās var apbrīnot ķīniešu-portugāļu arhitektūru un izbaudīt neskaitāmus sporta un atpūtas piedāvājumus, bet Puketas salas ir ideālas jahtu un zemūdens izbraucieniem, niršanai, golfam un citām aktivitātēm un izklaidēm, kādas vien sirds vēlas, – no aizraujošiem šoviem, kas atklāj Taizemes vēsturi un kultūru, līdz iespaidīgiem eksotisko jūras iemītnieku akvārijiem un virpuļojošai naktsdzīves dunai, kas nerimst līdz pat rītausmai.