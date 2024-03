Latvija aicina nākamajās sankcijās pret Krieviju iekļaut arī mangāna rūdu

Mangāna rūdas kontekstā Valainis atzīmēja, ka mērķis ir sasniegt reālus rezultātus jeb to, lai Krievijā nenonāk šī rūda. Lai to panāktu, nepieciešams ES līmeņa sankcijas, jo bez tām mangāna rūda Krievijā varēs tikt ievesta arī caur kādu citu ES dalībvalsti, skaidroja ZZS politiķis. Līdz ar to, ja lēmumus pieņemam tikai nacionālā līmenī, tad sasniegsim tikai emocionālu rezultātu, jo tas nedotu gaidīto efektu, neliegtu Krievijai saņemt šīs kravas, uzsvēra ekonomikas ministrs.