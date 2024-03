Jaunā vietnē apkopo finanšu krāpnieku metodes un padomus aizsardzībai no tiem

Tīmekļvietne www.neuzkeries.lv brīdina par krāpnieku darbības metodēm un tajā apkopoti gan biežāk izmantotie krāpniecības veidi un padomi, kā uz tiem neuzķerties, gan krāpnieka raksturojums, gan spilgti pieredzes stāsti no krāpšanas upuriem. Asociācija uzsver, ka informēts un zinošs cilvēks spēs atpazīt krāpniecību un atšķirt to no savas bankas vai citas iestādes saziņas.