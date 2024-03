ASV Tenesī štatā pieņemts likums par mūzikas nozares aizsardzību pret mākslīgo intelektu

Tas ir Likums par līdzības, balss un attēla drošības nodrošināšanu (Ensuring Likeness Voice and Image Security Act, ELVIS).

Paziņojumā štata gubernatora birojs paskaidrojis, ka ar šo dokumentu tiek atjaunināts likums par personas tiesību aizsardzību, tostarp par dziesmu autoru, izpildītāju un mūzikas nozares profesionāļu balss aizsardzību no mākslīgā intelekta ļaunprātīgas izmantošanas.

Ir zināms, ka revolucionārie sasniegumi ģeneratīvā mākslīgā intelekta jomā ir radījuši bažas, to skaitā arī mūzikas nozarē. Daudzi eksperti apgalvo, ka mākslīgais intelekts saasina juridiskus un ētiskus jautājumus.

Viens no šādiem piemēriem ir mākslīgā intelekta radītā dziesma “Heart on My Sleeve”. Tā tika izdota pagājušajā gadā un palielināja satraukumu mūzikas pasaulē.