Uz jautājumu, vai partijas Ētikas komisija Lasmanim ieteica atkāpties no domes priekšsēdētāja amata par neētisku rīcību, Robežniece norāda, ka tāds ieteikums no Ētikas komisijas neesot bijis. "Jāņem vērā, ka Jelgavas novada domes deputāti jau ir vērsušies domē ar aicinājumu Lasmanim atkāpties no amata un šis jautājums tiks skatīts 3.aprīļa domes sēdē. Viņam pašam būs jāpieņem lēmums par turpmāko rīcību," uzsver Robežniece.