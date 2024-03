Kā sevi pasargāt

"Ir svarīgi saglabāt kritisko domāšanu, lai ātrāk pamanītu to brīdi, kad racionālos apsvērumus sāk aptumšot emocijas, kas radušās manipulāciju rezultātā. Saņemot kārdinošu finanšu piedāvājumu, labāk nepieņemt lēmumu uzreiz, bet gan uz brīdi atiet no situācijas un izvērtēt to no malas. Tas novērsīs impulsīvu rīcību, kas var novest pie nepatīkamām finansiālas apkrāpšanas sekām," iesaka M. Briede.