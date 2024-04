Uzņēmums apelēja, ka "yandex.ru" pati nerada un neizplata jebkāda veida saturu. Tīmekļa vietne veidota kā meklētājprogrammas sistēma, kas darbojas līdzīgi citām meklētājprogrammām, proti, tīmekļa vietnes darbība ir balstīta nevis uz jaunāko ziņu izplatīšanu, kā to norāda padome, bet gan tā ir meklētāja sistēma, kas piedāvā lietotājiem pašiem meklēt sev piemērotāku saturu un informāciju un secīgi apmeklēt meklētājprogrammā norādītās interneta vietnes.

"Yandex" argumentēja, ka trešās personas publicē informāciju internetā neatkarīgi no pieteicējas, un tās patstāvīgi izvēlas šādas informācijas pieejamības līmeni interneta lietotājiem, kā arī iespēju indeksēt informāciju no tīmekļa vietnēm ar meklētājprogrammām, tostarp tīmekļa vietnes meklētājprogrammu. Tādējādi meklētājprogrammām, tostarp "yandex.ru", neesot nekādas saistības ar trešo personu tīmekļa vietnēm, tostarp šajās vietnēs publicēto informāciju un to saturu.