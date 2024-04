Ar vienu piedāvājumu nepietiek – kā izvēlēties banku mājokļa kredītam

Nekustamais īpašums ir viens no biežākajiem ilgtermiņa ieguldījumiem, un par tā iegādi domājis teju katrs, tomēr ne visi ir gatavi tik nozīmīgam solim. Iegādājoties īpašumu, nepieciešams gan to rūpīgi izvērtēt, gan saprast savas vēlmes, vajadzības un spējas uzņemties atbildību un finansiālas saistības. Par to pirms kredīta izsniegšanas pārliecināsies arī banka.