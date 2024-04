Gada otrajā pusē inflācijas temps paātrināsies, norāda eksperti

"Te darbojas galvenais aizdomās turamais - Tuvo Austrumu valstu "sirsnīgās" attiecības, kas rada bažas par lielāku karu šajā reģionā. Arī ukraiņu sekmīgajiem uzbrukumiem Krievijas naftas infrastruktūrai varētu būt ietekme. Taču, ja nebūs jaunu politisko risku, naftas cena atkal virzīsies uz nesenā pagātnē ierasto 70-80 ASV dolāru par barelu koridoru no pašreizējiem apmēram 90 ASV dolāriem par barelu. Pastiprināsies tehnoloģiju attīstības lejupvērstā ietekme uz naftas cenu," prognozē Strautiņš.

Lielākā ietekme uz novēroto mēneša inflāciju bija apģērbiem un apaviem (plus 6,9%), veikalos ienākot jaunajās sezonas precēm. Sadārdzinājās arī transports (plus 1,5%), augot degvielas un aviobiļešu cenām, un pārtikas preces (plus 0,7%), noslēdzoties iepriekšējos mēnešos notikušajām atlaižu kampaņām. Savukārt lētākas bija ar mājokli saistītās preces un pakalpojumi (mīnus 0,4%), lielākoties lētākas elektroenerģijas dēļ.