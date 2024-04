Pavasaris un auto – kā parūpēties par savu spēkratu?

Ziemas apstākļos arī bremžu sistēmas komponenti cieš no ceļa apstrādes materiālu iedarbības. Ja auto pēc ziemas nav bijis uz apskati servisā, būtu ieteicams pievērst uzmanību trīs svarīgiem faktoriem – vai pēc brauciena nesilst kāds no riteņu diskiem, vai bremzējot nav kādi lieki trokšņi, vai auto nenovirzās no braukšanas virziena. Saskaroties ar šādām problēmām, laiks apmeklēt autoservisu.