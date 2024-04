Līdums sāk ar skaidrojošās vārdnīcas atbildi: "4. deklinācijas sieviešu dzimtes lietvārds. Sākums daudzsološs. Tad sekoja piemēri. "Tāds, kurš ir padevīgs; tāds, kurš ir pakļāvīgs; tāds, kurš ir zemāks par zāli - klusāks par ūdeni..." Un vistrakākais bija pēdējais skaidrojums - "mīksts". Tas nav seksīgs vārds - nav! Un tomēr mēs nevaram teikt ka mana un jūsu vecāku paaudze bija mīksta. [..] Vēl vairāk, viņi bija taisīti no diezgan stingras saistvielas - stingrākas nekā daudzi no mums šodien. Tad kas ir pazemība?"

1. Tā ir klausīšanās. Esam par to dzirdējuši un mēģinām lietot, bet esmu pamanījis, ka cilvēki mēģina - es to saucu par uzglūnošo klausīšanos. Viņi klausās, noķer kādu vārdu stāstītajā un pielīp. Tad sāk vērtēt frāzi un domāt: ko es teikšu, kad viņš apklusīs? Un šajā brīdī klausīšanās ir beigusies. Un, kad partneris ievelk elpu, sāk jau par savu! Tas noved pie tā, ka partneris jūt, ka tu viņā neklausies. Jo viņam bija vēl kas sākāms, bet viņš nepaspēja, jo tu sāki jau viņu "ārstēt". Tā nav klausīšanās, kas raksturīga pazemībai. Tur to vajag 100%.