Kad ECB sāks samazināt procentu likmes?

Tā kā šīs gaidas tiek noteiktas no reāliem darījumiem, kas nozīmē, ka dalībniekiem ir finansiālas saistības attiecībā pret savām prognozēm jeb skin in the game, dalībnieki veic rūpīgu tirgus izpēti, un šīs gaidas ir salīdzinoši labi pasargātas no interešu konflikta. Lai arī to precizitāti var ietekmēt dažādas tirgus nepilnības kā zema likviditāte un, mazākā mērā, arī laika un riska prēmija, kā arī finanšu tirgus instrumentu cenas var pārreaģēt uz kādu konkrētu informāciju, tomēr, rūpīgi izvēloties atbilstošos instrumentus, tie sniedz salīdzinoši objektīvu un aktuālu informāciju par nākotnes likmju redzējumu.