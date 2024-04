Ķemeru nacionālajā parkā, mazliet nost no tūristu ceļiem, Dunduru pļavās Džūkstes pagastā, krājas kritušu liellopu un zirgu atliekas. To tur ir daudz un dabas sanitāri acīmredzami ar to galā netiek. Nobeigušos dzīvnieku līķi aizvesti netiek.