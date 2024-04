Amatpersonu deklarācijas ⟩ Kultūras ministre pērn deklarējusi ienākumus 66 000 eiro apmērā

Pērn algā no Valsts kancelejas viņa saņēmusi 29 656 eiro, no Rīgas pašvaldības - 24 129 eiro, no Latvijas Kultūras akadēmijas - 8684 eiro, bet no Latvijas Universitātes - 298 eiro.

Kā citi ienākumi deklarācijā norādīti 49 eiro no AS "Latvijas mediji", 240 eiro no SIA "Rīgas laiks", 71 eiro no Valsts kultūrkapitāla fonda, 1953 eiro no Rīgas Starptautiskā kino festivāla. Savukārt procentos no AS "Swedbank" viņa saņēmusi 11 centus. Tāpat Loginai bija piešķirta Valsts kultūrkapitāla fonda stipendija 350 eiro apmērā.